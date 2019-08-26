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Ekonomi Haberleri

Sabancı Holding Yünsa’nın yüzde 57.88 hissesini satıyor

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Sabancı Holding, Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret’te sermayenin yüzde 57.88’ine karşılık gelen tüm hisselerinin satışı için yöneticilerine yetki verdi.

Sabancı Holding’in Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada şöyle denildi:

“Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 23 Ağustos 2019 tarihli toplantısında; Şirketimiz portföyünde yer alan 16.878.507,00 -TL nominal değerdeki 1.687.850.700  adet Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne ait hisse senetlerinin tamamının satılmasına; satış işlemleri ile ilgili olarak hisse alım ve satım anlaşması (“Anlaşma”) ile Anlaşma’ya ek dokümanlar ile belgeleri ve devre ilişkin sair dokümanları Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. adına imzalamaya ve devir için gerekli her türlü işlemleri gerçekleştirmeye, Chief Executive Officier Cenk Alper ile Çimento Grup Başkanı Tamer Saka’nın diledikleri bedel ve şartlarla, birlikte olmak şartıyla yetkili kılınmalarına karar verilmiştir.”

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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