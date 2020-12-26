Sabah ve öğleden sonra çatıya konan kuşları yemliyor

Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM merkez Yakutiye ilçe Belediyesi Plan Proje Müdürü Berat Öztürk, belediye binasının çatısına konan kuşları sabah ve öğleden sonra yemliyor.

Yakutiye Belediyesi Plan ve Proje Müdürü Berat Öztürk, geçen yıldan beri kurumun çatısına konan kuşları besliyor. Sabah mesaiye başlayan Berat Öztürk, belediye çatısına konan başta güvercin olmak üzere serçeleri yemlemek için çalışmaya başlıyor. Yemlerin kar altında kaybolmasın diye belediye atölyesinde ahşap kutular yaptıran Öztürk, yemleri koyduktan sonra odasına giriyor.

Öztürk’ün odasına gitmesinden sonra çatı kenarlarında bekleyen kuşlar, yemleri yemek için harekete geçiyor. Kendileri için hazırlanan yemleri yiyen kuşlar, uçarak gözden kayboluyor. 1,5 yıldan beri kış aylarında kuşlara yem verdiğini söyleyen Öztürk, “Kar yağdığı zaman yem bulmakta sıkıntı yaşayan kuşlara ekmek kırıntıları ve yem veriyoruz. Belediye binası ile caddenin karşısındaki Lalapaşa Camii’nin çatısına konan kuşları sabah ve ikindi olmak üzere iki defa yemliyoruz” dedi.

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