Saat satışı yapılan iş yerinde soygun kamerada

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA’da, yılbaşında, Niyazi Taylan Aslan’a (40) ait iş yerine giren 2 kişi, toplam 200 bin lira değerinde, 500’ün üzerinde kol saatini çaldı. Şüphelilerin saatleri çuvala doldurduğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Malatya’da, yılbaşı öncesi sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen akşam saatlerinde 2 kişi, 10 yıldır saatçilik yapan Niyazi Taylan Aslan’a ait saat satışı yapılan iş yerine girdi. İş yerine arkadan bağlantı girişi bulunan camı kırarak giren hırsızlar, saatleri yanında getirdikleri çuvallara doldurdu. Yaklaşık 1 saatte 500’ün üzerinde saati toplayan 2 şüpheli, iş yerinin kasasında bulunan 4 bin 700 lirayı, diz üstü bilgisayar ve tablet bilgisayarı da alarak ayrıldı.

İş yerine gelen Aslan, raflarının boş olduğunu görünce şoke oldu. Saatçi Aslan, hemen polis merkezine giderek hırsızların yakalanması için şikayetçi oldu. Polis ekipleri, 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

OLAY GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Bu arada olay anı, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde 2 kişinin iş yerine girerek saatleri çuvala koyması ve parayı alarak kaçması yer aldı.

‘1 SAAT RAHAT RAHAT İÇERİDE ÇALIŞIYOR ARKADAŞ’

Niyazi Taylan Aslan, iş yerine yılbaşı günü hırsızların girdiğini belirterek, “Yılbaşı günü biz dükkânı kapattıktan sonra sokağa çıkma yasağını fırsat bilip, 2 kişi içeriye giriyor. Arkada da bir giriş var, arkadan giriş yapıyor. Saat 22.00 gibi burada arka tarafta depo kısmı, oradaki camı patlatıyor. Camı patlattıktan sonra 1 kişi içeriye gidiyor, 1 kişi dışarıda kalıyor. Daha sonra o tarafa doğru geçiyor ve buradaki saatlerimi, pahalı olan saatlerimi çalıyor götürüyor, bilgisayarım, tabletim, kasamda bir miktar param var onu alıp götürüyor ve sonra da gidiyor. Yaklaşık 1 saat rahat rahat içeride çalışıyor arkadaş. Tahminen 500’e yakın ürünüm çalındı. Rakamsal olarak ta 200 bin lira civarı bir zararım var. Kasamda da 4 bin 700 lira para vardı” diye konuştu.

‘BİLİNEN BİR ŞAHISMIŞ ZATEN’

Aslan, şüphelilerin bir an önce yakalanmasını isteyerek, “Başka canlar yanmasın, çünkü zaten ekipleri geldi, olay yeri inceleme geldi, kamera görüntülerini aldı. Şahsın yüzü net bir şekilde belli. Bilinen bir şahısmış zaten ama henüz bulunamadı. En kısa sürede yakalanmasını, eğer mümkünse de mallarımın tekrar iadesini istiyorum” dedi.

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