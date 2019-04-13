S400xF35xİstanbul= dolar kuru

Öyle çok derinlere dalıp bilinmezleri tahmin edip dolar kaç lira olur diye hesaplamaya gerek yok. Dolar kuru kaç olur diyenlere yardımımız olsun. Açıklayalım:

Formülümüzün ilk değeri S-400 yani Rusya imalatı füze savunma sistemleri.

Gelecek Temmuz’da teslim edileceği gibi bazı parçalarının Türkiye’de üretilmesi planlanıyor. Diğer değer, F-35 savaş uçağı. İki tane gelecek, pilotlar eğitim alıyor ancak teslim edilip edilmeyeceği belli değil.

Şimdi bir gün Rusya, bir gün ABD açıklama yapıyor biz de her ikisi arasında “ne yardan ne serden vazgeçeriz” misali kimi zaman efelenerek, kimi zaman da “NATO, stratejik ortaklık, müttefik, Rusya komşu” gibi yaklaşımlarla her ikisinin çarpan etkisini azaltmaya çalışıyoruz.

Gelelim formülün İstanbul değerine. Yerel yönetim seçimleri yapıldı. İlk kazandığını açıklayan AKP, CHP’nin öne geçmesiyle işi “oylamada il genelinde kanunsuzluk” var diyerek iptaline ve yenilenmesine kadar götürmeye çalışıyor.



Şimdi bu üç değeri bir araya getirirsek, F-35 konusunda ABD, geçen Ağustos ayındaki gibi yaptırım tehditleriyle formüle ağırlığını koyuyor. S-400 konusu edilgen bir rolde yani F-35’e göre değer kazanıyor.



Tüm bu iki değerin çarpan etkisini artıran ise bugün için İstanbul’daki seçimler. Oy sayımının uzaması ve itirazların sürekli artması, F-35 ve S-400 ile çarpılmasıyla doların değerini zıplatarak belirliyor. Formülün bugünkü değeri 12 Nisan saat 12 itibarıyla dolar eşittir 5.80 TL.



Sadece geçen haftaya bakın, bu iki konu alevlendi, üzerine İstanbul seçimi çarpan etkisi yaptı, dolar şimdi daha üç hafta öncesinin şu ünlü SWAP tartışmalarına neden olan 5.85 lira sınırına yaklaştı. Bir de iptal ve 2 Haziran’da yenileme kararı çıkarsa bilin ki bu formüle İstanbul, 10 kat daha fazla çarpan etkisi yapar.



Bir şeyi netleştirelim: yabancılar İstanbul’da seçimlerin yenilenmesini veya iptalini takmıyorlar. Onların hassasiyeti, her Türk vatandaşı gibi siyasi iktidarın yargı üzerinde ağır baskı kurup kurmadığını sorgulaması.



Diyelim ki, Yüksek Seçim Kurulu seçimleri hukuken geçerli belgelere ve delillere dayanarak iptal etti. Bu yabancıları ikna etmeye yeter mi? Akıllarına Türkiye’deki yargı sistemine yönelik sorular yerleşmeyecek mi?



Bundan sonra hep karşımıza “Türkiye’de demokrasi” derken ifade ve düşünce özgürlüğünden sonra İstanbul seçimleri ibaresi eklenmeyecek mi? “İstanbul da benim, seçim de benim” diyebilirsiniz ama eğer dünya ile uyum sağlamak istiyorsanız seçimin akıbetini net bir şekilde açıklamalısınız, bu sorulara cevap bulmalısınız..



Şu da var, diyelim İmamoğlu iş başı yaptı, o zaman yukarıdaki formül yine varlığını kaybetmeyecek. AKP organize işler ve şaibe” laflarıyla bunun peşini uzun süre bırakmayacağına göre bu formül doları daha çok şekillendirir.



Diyelim formülde İstanbul bir süre sonra düştü, değer değişmeyecek. İstanbul’un yerini bu defa resmi döviz rezervleri, enflasyon, Suriye, İran alır olmadı Avrupa Birliği üzerine bir de IMF eklenir, yeni değerlere ulaşırız. Kimse de sizin ekonomik performansınıza bakmaz, formülden İstanbul çıksa bile bu yabancı takımı yeni bir değer bulur, doları istediği değere getirir.



Ekonominin gidişatı belki ilk defa bu kadar askeri ve dış siyasi konulara endekslendi. Bir de buna bilinmeyen, beklenmeyen bir değer daha eklerseniz ortalık tam şenlenir. O zaman doları tutana helal olsun.