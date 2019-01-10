Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya ve Türkiye’nin, Rusya uçağının düşmesinin ardından ikili ilişkilerde meydana gelen krizden kaynaklanan tüm zorlukları aşmayı başardıklarını bildirdi.

Ryabkov, Raisina Dialogue siyasi forumunda yapmış olduğu açıklamada, “Bu olayların bütün trajik tarafları ve sonuçlarının şu anda ilişkilerimizde üstün olmadığını düşünüyorum. Biz bütün zorlukları aşmayı başardık. Tarihimizde zor sayfalar var. Örneğin şu anda İran ile olduğu gibi” ifadesini kullandı.

Ryabkov, “Fakat şu anda önümüzde olan pozitif gündem maddeleri düşünce ayrılıklarından daha üstün. Bunlar ekonomi, enerji, Türkiye ile Karadeniz’de işbirliğinden oluşuyor. Bununla beraber her ülkenin güvenliğini sağlamak için kendi bağımsızlığını koruması icap ettiğinin farkındayız” dedi