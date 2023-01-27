Rüzgarlı Sosyal Güvenlik Merkezi Yenimahalle’de 5+1 dubleks daire ihaleyle satışa sunacak

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İlan.gov.tr.’de yer alan ilana göre, Satışı yapılacak gayrimenkul; Değerlemeye konu gayrimenkul Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Çiğdemtepe Mahallesi, 1101. Sokak, No:4/35 adresinde yer almaktadır. Taşınmaza bölgenin ana arterlerinden olan Selim Caddesi üzerinde kuzey istikametine doğru ilerlerken, caddenin 1098. Cadde kesişiminden sola girip, bu caddeden de ilk sağa dönülerek ulaşılan 1101. Sokak üzerinde sağ kolda yer alan taşınmaza ulaşım sağlanmaktadır. Bölgede orta gelir grubuna hitap eden çoğunlukla orta ve çok katlı binalar bulunmaktadır. Yakın çevresinde konut tarzı yapılar, eğitim kurumları ve rekreasyon alanları bulunmaktadır.

Birinci Açık Arttırma 16.02.2023 günü saat 11:30 – 11:40 saatleri arasında Rüzgarlı Sosyal Güvenlik Merkezi İhale Salonu Rüzgarlı Cad. No:8 Ulus / ANKARA adresinde yapılacak olup, istekli çıkmaması halinde İkinci Açık Arttırma aynı yer ve aynı saatte 23.02.2023 günü yapılacaktır.

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