Rüzgarlı Sosyal Güvenlik Merkezi Mamak’ta 2+1 daire ihaleyle satışa sunacak

- Reklam -

İlan.gov.tr.’de yer alan ilana göre, Ankara İli, Mamak İlçesi Demirlibahçe Mah. 6528 Ada 2 Parsel 5 Nolu Bağ. Böl. 90/200 hisseli gayrimenkul, 704 m2 yüzölçümlü arsa üzerine, betonarme yapı cinsinde, tek cephesi bitişik nizamda, iskan belgesine göre 2001 yılında, inşa edilmiştir. Mamak Belediyesi ve TKGM Portalı’nda mevcut 05.07.1999 onay tarihli mimari projesine göre ana taşınmaz, 2Bodrum+Zemin+3 Normal kattan meydana gelmektedir.

Birinci açık arttırma 18.01.2023 gün, 12:10–12:20 Saatleri arasında Rüzgarlı Sosyal Güvenlik Merkezi İhale Salonu Rüzgarlı Cad. No:8 Ulus / ANKARA adresinde açık artırma suretiyle yapılacaktır.

- Reklam -

İlan hakkında detaylı bilgi için tıklayınız