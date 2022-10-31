Rüzgarlı Sosyal Güvenlik Merkezi Ankara Pursaklar’da 6.871 m² arsayı satışa sunuyor

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- Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Satışı yapılacak gayrimenkul; Ankara İli, Pursaklar İlçesi, Tevfik İleri Mahallesi (Tapuda Pursaklar Mahallesi), 95495 ada 3 parsel ve 95494 ada 1 nolu parsel açık posta adresinde konumlanmaktadır. Bölge az eğimli bir topoğrafik arazi yapısına sahiptir. Taşınmazın yakın çevresinde Yükselen Koleji, Turgut Özal Ortaokulu yer almaktadır. Değerleme konusu 95494 ada 1 parsel nolu ”ARSA” vasıflı taşınmaz; 6.871,00 m² parsel yüz ölçümüne sahiptir. Yerinde yapılan gözlemlerde; parselin topoğrafik olarak az eğimli bir arazi yapısına ve imar paftasında yapılan incelemelerde ise geometrik olarak amorf bir şekle sahip olduğu belirlenmiştir.
- Satışın Yapılacağı Yer, Gün ve Saat: Birinci açık arttırma 15.11.2022 gün, 10:50–11:00 Saatleri arasında Rüzgarlı Sosyal Güvenlik Merkezi İhale Salonu Rüzgarlı Cad. No:8 Ulus / ANKARA adresinde açık artırma suretiyle yapılacaktır.
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