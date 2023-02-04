Rüzgarlı Sosyal Güvenlik Merkezi Ankara Keçiören’de bulunan 1 adet meskeni ihaleyle satışa sunuyor

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İlan.gov.tr.’de yer alan ilana göre, Satışı yapılacak gayrimenkul; Değerleme konusu taşınmazın bulunduğu bina, 1 .109,00 m² yüzölçümlü 2743 ada 4 numaralı parsel 1/4 hisseli l . bodrum kat, 2 nolu bağ. böl. ayrık nizam, betonarme karkas yapı cinsinde 2 bodrum + zemin + 3 normal kat olmak üzere toplam 6 kattan oluşmaktadır. 09.02.2006 tarih ile onaylı kat irtifakına esas mimari projesine göre; 2. Bodrum katta; Sığınak. l . bodrum katta; 2 adet mesken ve eklentiler, zemin katta; 4 adet mesken ve bina girişi, diğer 3 normal katın her birinde 4 er adet mesken olmak üzere toplamda 18 adet mesken nitelikli taşınmaz olmak üzere toplam 18 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Bina girişi mahallinde ve mimari projede zemin kat seviyesinden, Sağlık Sokak üzerinden sağlanmaktadır.

Birinci açık arttırma 14.02.2023 gün, 10:50-11:00 Saatleri arasında Rüzgarlı Sosyal Güvenlik Merkezi İhale Salonu Rüzgarlı Cad. No:8 Ulus / ANKARA adresinde açık artırma suretiyle yapılacaktır.

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