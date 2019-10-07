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Editör
-
7 Ekim 2019
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse endişeye kapılmasın. Yerel seçimlerde bir basamak atladıysak, ikinci seçimde de bu basamağı atlayıp Türkiye'yi aydınlığa...
Ak Parti
AK Parti ne kadar güçlü olursa ülkemizde o kadar güçlü olur
Editör
-
7 Ekim 2019
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti ne kadar güçlü olursa ülkemiz de o kadar güçlüdür. Buna karşılık AK Parti'nin zayıflaması demek, Türkiye'nin...
Yerel Haberler
Kadın emeğine destek
Editör
-
5 Ekim 2019
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkentli kadın üreticilere verdiği sözleri birer birer yerine getiriyor. Kadınların çalışma hayatına ve üretime katılmalarını sağlayarak...
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Dış Haberler
ÖSO Fırat’ın doğusuna hazır
Editör
-
7 Ekim 2019
FIRAT’ın doğusuna yönelik olası operasyonda TSK’nın yanında yer alacak olan Özgür Suriye Ordusu, ağır silahlar ve roketlerin kullanıldığı tatbikatıyla savaş provası yaptı....
Dış Haberler
Hong Kong’da taksi eylemcilerin arasına daldı
Editör
-
7 Ekim 2019
Hong Kong’da düzenlenen protestolarda, bir taksi, eylemcilerin arasına daldı. Bir kadının yaralanarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Tepki gösteren eylemciler ise taksiciyi darp etti.
Dış Haberler
Ekvador’da, hükümet karşıtı protestolarda 350 gözaltı
Editör
-
5 Ekim 2019
Ekvador’da, hükümetin ekonomik reformlarına karşı düzenlenen ülke genelindeki protestolarda 350 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.
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CHP
Biz her konuda çözüm üreten terk partiyiz
Editör
-
7 Ekim 2019
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse endişeye kapılmasın. Yerel seçimlerde bir basamak atladıysak, ikinci seçimde de bu basamağı atlayıp Türkiye'yi aydınlığa...
Politika Haberleri
CHP, genetik özelliğini yerine getiriyor
Editör
-
7 Ekim 2019
YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bazı CHP'li belediye başkanlarını eleştirerek, "Bildiğimiz CHP, 50- 60 senedir ne yaptıysa genetik özelliğini yine yerine...
Ak Parti
AK Parti ne kadar güçlü olursa ülkemizde o kadar güçlü olur
Editör
-
7 Ekim 2019
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti ne kadar güçlü olursa ülkemiz de o kadar güçlüdür. Buna karşılık AK Parti'nin zayıflaması demek, Türkiye'nin...
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Yaşam Haberleri
Beymen Club yazı bitirmeyen fotoğrafları seçti
Editör
-
7 Ekim 2019
BEYMEN Club’ın Instagram üzerinden düzenlediği fotoğraf yarışmasının sonuçları açıklandı. İlk üç kişiye hediye çeki verildi. Beymen Club’ın Instagram üzerinden...
Yaşam Haberleri
Liseliler, öğretmenleriyle çöp topladı
Editör
-
7 Ekim 2019
VAN'daki Atatürk Anadolu Lisesi'nin öğrenci ve öğretmenleri, okullarından başlayıp, bisikletle 16 kilometre yol giderek, çevre temizliğine dikkat çekmek için çöp topladı.
Eğitim Haberleri
‘Öğrenci Ombudsmanlığı’ birimi açıldı
Editör
-
7 Ekim 2019
Altınbaş Üniversitesi, 2019-2020 akademik yılı açılış törenini gerçekleştirdi. Türkiye’de bir ilk olan ‘Öğrenci Ombudsmanlığı’ biriminin de açılışının yapıldığı törende konuşan Altınbaş Üniversitesi Rektörü...
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Magazin
Magazin Haberleri
Gökhan Türkmen, hayranlarına unutulmaz bir gece
Editör
-
7 Ekim 2019
Bursa'da sahneye çıkan şarkıcı Gökhan Türkmen, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
Magazin Haberleri
Pelin Karahan’dan anlamlı hareket!
Editör
-
4 Ekim 2019
Ünlü oyuncu Pelin Karahan, ‘6 Ekim Dünya Cerebral Palsy Günü’ne denk gelen doğum gününde arkadaşları ve takipçilerinden hediye yerine ‘cerebral palsy’li çocuklara...
Magazin Haberleri
Hülya Avşar tenis turnuvasında yoğun ilgi gördü
Editör
-
1 Ekim 2019
Tenis sporuna ilgisiyle bilinen oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, Bursa'da adına düzenlenen turnuvada gösteri maçı yaptı.
Magazin Haberleri
Yasak Elma 51’inci Bölümü ile FOX Tv’de
Editör
-
28 Eylül 2019
Ender, Sabri’nin ihaneti karşısında ne yapacağını şaşırırken, kendini Erim’e aklamaya çalışır. Yasak Elma 51'inci Bölümü ile FOX Tv'de
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Spor Gündemi ve Haberleri
Şenol Güneş: Fransa ile final maçı oynarız
Editör
-
5 Ekim 2019
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Asıl hedefimiz gruptan çıkmak olduğu için kimi, nasıl ve nerede yendik olayına bakmıyoruz. Öncelikle...
Olimpiyat
Milli judocu Gül Kader Şentürk: Olimpiyat kotamızı korumak istiyoruz
Editör
-
4 Ekim 2019
Milli judocu Gül Kader Şentürk, olimpiyat kotası içinde olduğunu ve bunu korumak istediğini belirtti.
Spor Gündemi ve Haberleri
Ağaoğlu: Mayıs ayında Avrupa’da final
Editör
-
4 Ekim 2019
Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün Avrupa Ligi’nde mücadele eden 10-15 takım arasında yer aldığını belirtti.
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Dış Haberler
Hong Kong’da taksi eylemcilerin arasına daldı
Editör
-
7 Ekim 2019
Hong Kong’da düzenlenen protestolarda, bir taksi, eylemcilerin arasına daldı. Bir kadının yaralanarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Tepki gösteren eylemciler ise taksiciyi darp etti.
Sağlık Haberleri
Ömer’in hastalığına 4 yıldır teşhis konulamıyor
Editör
-
7 Ekim 2019
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 4 yaşındaki Ömer Aras Kurt'un, doğuştan olan hastalığına teşhis konulamıyor. Ömer'in annesi Gurbet Kurt (34), oğlunun kendisine zarar verdiğini...
Video Haber
Tarih ve doğa cenneti Kekova’da dalış keyfi
Editör
-
7 Ekim 2019
Antalya'nın Demre ilçesindeki tarih ve doğa cenneti Kekova, dalış tutkunlarının da gözdesi olma yolunda ilerliyor.
Video Haber
Mavi Göl’de sonbahar güzelliği
Editör
-
5 Ekim 2019
Giresun'un Dereli ilçesi Kuzalan Tabiat Parkı'ndaki Mavi Göl, sonbaharda turkuaz rengi ile oluşan eşsiz görüntüsüyle ilgi odağı oluyor.
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Sonsöz Gazetesi
Ankara
Yerel
Gazete
Güncel
Tümü
Ekonomi Haberleri
Öne Çıkan
Yerel Haberler
CHP
Biz her konuda çözüm üreten terk partiyiz
Editör
-
7 Ekim 2019
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse endişeye kapılmasın. Yerel seçimlerde bir basamak atladıysak, ikinci seçimde de bu basamağı atlayıp Türkiye'yi aydınlığa...
Ak Parti
AK Parti ne kadar güçlü olursa ülkemizde o kadar güçlü olur
Editör
-
7 Ekim 2019
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti ne kadar güçlü olursa ülkemiz de o kadar güçlüdür. Buna karşılık AK Parti'nin zayıflaması demek, Türkiye'nin...
Yerel Haberler
Kadın emeğine destek
Editör
-
5 Ekim 2019
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkentli kadın üreticilere verdiği sözleri birer birer yerine getiriyor. Kadınların çalışma hayatına ve üretime katılmalarını sağlayarak...
Yerel Haberler
Ekonomi
Şirket Haberleri
Dünya