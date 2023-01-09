“RÜZGARIN KANATLARI” Belgesel Filminin İkinci Bölümü İzleyiciyle Buluştu

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Türkiye’nin lider özel sektör elektrik üretim şirketi olan Enerjisa Üretim; Türkiye’deki yenilenebilir enerji potansiyelini, yenilenebilir enerji üretiminin önemi ve Ekim ayında devreye aldığı Erciyes Rüzgâr Enerjisi Santrali’nin kurulum aşamasını aktardığı “Rüzgarın Kanatları” belgeselinin ikinci bölümünü izleyici ile buluşturdu.

Coşkun Aral imzasıyla hazırlanan belgesel ile aynı zamanda enerji okur yazarlığının artırılması hedeflendi. Yaşama saygı duyarak üreten, topluma ve çevreye katkı sağlamayı hedefleyen Enerjisa Üretim, usta belgeselci Coşkun Aral ve ekibiyle çalıştığı “Rüzgarın Kanatları” belgesel filminin ikinci bölümünü yayınladı. Bilgi birikimini sürekli geliştiren ve sahip olduğu birikimi toplumun farklı kesimleriyle paylaşan Enerjisa Üretim, belgesel filmi ile Türkiye’de enerji okur yazarlığının gelişmesine katkı sunmayı hedefliyor. Enerjisa Üretim’in Kasım ayında devreye alınan ve Türkiye’nin en geniş rotor çapına sahip rüzgar türbinlerinin yer aldığı Erciyes Rüzgar Enerjisi Santrali’nin hikayesini ilk kurulumdan başlayarak üretim aşamasına giden süreçte anlatan “Rüzgarın Kanatları” belgeseli, yenilenebilir enerjinin çevre, ekonomi ve canlı hayatı açısından önemini ve değerini hissettirmeye odaklanıyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi ve rüzgar gücünün umut veren hikayesinin işlendiği filmde; 2017 yılından başlayan hazırlık aşamaları, inşaat süreçleri, 80 metreyi aşan kanatların lojistik operasyonu ve montaj aşamaları da belgeselde yer aldı.

Belgeselin ikinci bölümünün önemli bir kısmı Enerjisa Üretim’in stratejik öncelik olarak kabul ettiği yenilenebilir enerji alanındaki önemli yatırımlarından biri olan, 65 MW kurulu güce sahip Erciyes Rüzgar Enerjisi Santrali’nde çekildi.

Filmde uzman isimlerin yenilenebilir enerjiyi değerlendirdiği görüşlerine de yer veriliyor. Erciyes Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa Serdar Genç, ODTÜ’den RÜZGEM Kurucusu Prof. Dr. Oğuz Uzol ve Prof. Dr. Onur Taylan, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Burak Barutçu gibi akademisyenlerin yanı sıra Enerjisa Üretim’in Rüzgar Santralleri Yatırımları Departmanı ekip üyelerinden Ezgi Deniz Katmer, Tolga Aslanbaş, Sedat Şengül, Murat Demiröz, Çağrı Coşaran, Burak Katipoğlu, Elif Şallı, Gamze Sancak, Can Tekin, Sinem Erol, Muhammed Çodar, Hakan Nalbant, Ahmet Yılmaz, Nilüfer Özel ve İsmail Kızılarslan’ın konuyu farklı yönleriyle değerlendirdiği röportajlarıyla filme renk katıyor.

“Rüzgarın Kanatları” belgesel filminin daha önce yayınlanan; rüzgar türbinlerinin tarihi, yatırım süreçleri, Türkiye’deki rüzgar enerjisi potansiyeli, operasyonel süreçleri, işletme ve bakım planlamaları gibi başlıkların aktarıldığı ilk bölümünün ardından aralık ayında ilk gösterimi yapılan yeni bölüm, Habitat TV ve Enerjisa Üretim Youtube kanalından takip edilebiliyor.