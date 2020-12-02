Rüya gibi temenni…

Haydi Selahattin Demirtaş göreve.HDP’nin PKK ile ilgisinin olmadığını söyle.Türkiye Cumhuriyeti’nin partisi olduğunu anlat.Senden bu bekleniyor.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a açıkla.

Devlet Bahçeli’ye izah et.

Kemal Kılıçdaroğlu’na,Meral Akşener’e,Temel Mollaoğlu’na anlat.

Kurtuluş savaşını düşün.

Türk’ü,Kürt’ü,Çerkez’i,Laz’ı,Gürcüsü,Arnavut’u ve Roman’ı yan yana düşmanla savaştığınızı düşün.

Çanakkale şehitliklerini hiç gezmedin mi?

Orada yan yana yatıyorlar.

Bıktık bu kardeş kavgasından.

Amerika’nın tezgahına gelme.

12 Eylül öncesi sağ sol diyerek kardeşi kardeşe öldürtüyorlardı.

Tezgahları bozuldu.

Abdullah Öcalan ve FETÖ tezgahı kuruldu.

Kardeş Kürt ile kardeş Türk kavga ettiriliyor.

FETÖ beyin yıkadı.

Asker’e sızdı.

Adalete sızdı.

Her yere sızdı.

Maksatları Türkleri ve Kürtleri ortadan kaldırmak.

Kurtuluş savaşının rövanşını almak istiyorlar.

Hadi bütün Türkiye birleşsin.

Kötü niyetlilerin tezgahları bozulsun.

Bu ülkede Türk,Kürt Cumhurbaşkanları oldu.

Haydi birleşin.

Kardeş kavgasını bırakın.

Düşmanla savaş edelim.