Şaşırmayın ,olmaz olmaz demeyin.Ülke huzur içerisinde.Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sulh çubuğu içmişler.



Sarmaş dolaş olmuşlar.

El ele vermişler ülke sorunları ile uğraşıyorlar.

Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanına diyor:

“Tayyip kardeş,asgari ücret beş bin lira olsun.”

Cevap :”Olsun,olsun.

Kılıçdaroğlu :”Tayyip be,emekli ikramiyeleri de iki bin beş yüz lira olsun.

Cevap:”Sen söyledin ya,kıracak mıyız seni.

Yaptım gitti.

Rahat etsin halkımız..”

Halk huzurlu.

Neredeyse pandemi sorununu unuttu.



Meral Akşener ile Devlet Bahçeli yan yana.

Devlet Bahçeli:”Ne olur bir birimizi bir daha kırmayalım.

İftiralar atmayalım.”

Devlet Bahçeli’den Meral Akşener’e cevap:

“Gel Meral yeniden birleşelim.

Kırmayalım bir birimizi.

Vatandaşımızı sevelim.”



Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Doğu Perinçek kol kola girmişler.

Çok mutlular.

Perinçek şöyle konuşuyor Temel’e:

“Ne güzel sevgi ve dostluk.

Küfür yok,iftira yok..

Abla ve ağabeylerimize teşekküre gidelim.”

Sabah uyandırdı beni eşimle kızım.

Yukarıda yazdığım yazı rüyada yazdığım bir yazı..

Keşke böyle güzel rüyaları her gece görsem.