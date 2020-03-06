Rusya’ya 150 bin ton olan domates ihracat kotası 200 bin tona çıkarıldı. Geçen ay mevcut kotanın dolması nedeniyle duran Rusya’ya domates ihracatına 7 Mart’tan itibaren tekrar başlanacağı bildirildi.

​Rusya’nın domates alımında uyguladığı 150 bin tonluk kota şubat ayında doldu. Bu nedenle Rusya’ya domates ihracatı durdu. Bunun üzerine Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı, sorunun çözümü için harekete geçti. Çabalar sonuç verdi, 150 bin ton olan Rusya’ya domates ihracatı kotası 200 bin tona çıkarıldı. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Türkiye’den Rusya’ya domates ihracatı kotasının 200 bin tona çıkarıldığı ile ilgili resmi yazının ellerine ulaştığını ve bu gelişmeyi üyeleriyle paylaştıklarını söyledi. Uçak, “Rusya’ya 2019 yılında 98 bin ton domates ihraç ettik. Artış yapılan 50 bin tonluk kota Türk ihracatçısının 3- 4 ayda ihraç edeceği bir miktar. Dolayısıyla Rusya’ya ihracatta kotanın tamamen kaldırılmasını istiyoruz. Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan ve Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli’nin Rus mevkidaşları Rusya’ya domates ihracatında kotanın kaldırılması için yürüttükleri diplomasinin 3- 4 ay içinde olumlu sonuçlanacağına inanıyoruz. Rusya, ‘Koronavirüs’ nedeniyle Çin’den de alımlarını durdurdu. Türk domatesine kotanın devamı Rus tüketicisini de mağdur eder. İhracatta sürekliliği sağlamak adına kotanın kaldırılması iki tarafından menfaatine olacak” dedi.