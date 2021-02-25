Rusya’dan Ermenistan açıklaması: Endişeyle izliyoruz

Rusya, (DHA)- Rusya’da Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Ermenistan’da ordunun Başbakan Nikol Paşinyan’ın istifasını istemesi üzerine açıklamalarda bulunarak “Ermenistan’daki gelişmeleri endişeyle izliyoruz” dedi.

Ermenistan silahlı kuvvetleri, Başbakan Nikol Paşinyan hükümetinin istifasını istemesinin ardından Rusya’dan ilk açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Moskova’nın Ermenistan’da yaşanan gelişmeleri endişeyle izlediğini ifade ederek, “Ermenistan’daki gelişmeleri endişeyle izliyoruz. Ve bunu Kafkasya’daki çok önemli ve yakın müttefikimiz olan Ermenistan’ın tamamen iç meselesi olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

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