Rusya’da yoğun bakımdaki tıp öğrencisi Yusuf’un ailesi, Türkiye’ye getirilmesini istiyor

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Salih KESKİN/MARDİN, (DHA)-RUSYA’nın başkenti Moskova’da kaldığı öğrenci yurdunun 13’üncü katından düşüp, ağır yaralanan Yusuf Altınışık’ın (21) ailesi, çocuklarının Türkiye’ye getirilmesi için çağrı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve bakanlara seslenen baba Salih Altınışık, “Çocuğum burada günden güne eriyor. Lütfen oğlumu ambulans uçakla Türkiye’ye getirin” dedi.

Moskova’da RUDN (Rusya Halklarının Dostluğu) Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitim gören Yusuf Altınışık, geçen yıl 21 Aralık’ta kaldığı öğrenci yurdun 13’üncü katından iddiaya göre; düşüp, ağır yaralandı. Hastane kaldırılıp, yoğun bakıma alınan Altınışık’ın ailesi, haberi alınca Rusya’ya gitti. Mardin’den Yudina Şehir Klinik Hastanesi’nde gelen baba Salih ile anne Sedef Altınışık, günlerdir Yusuf’tan gelecek iyi bir haberi bekliyor.

‘ÇOCUĞUMUZU TÜRKİYE’YE GETİREMİYORUZ’

Baba Salih Altınışık, “Oğlum, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı 13’üncü kattan düştü. Hastaneye kaldırılarak, yoğun bakıma alındı. Eşim ile birlikte hastane koridorlarında bekliyoruz. Perişan durumdayız. Oğlumu Türkiye’ye getirmek istiyorum. Rusya’daki bazı prosedürlerden dolayı izin alıp, çocuğumuzu Türkiye’ye getiremiyoruz. Oğlumu Türkiye’de tedavi ettirmek için Sayın Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan’dan yardım bekliyoruz. Kendisinin bu konuda çok duyarlı olduğunu biliyoruz. Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan’a, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’ya, Dışişleri Bakanı Mevlit Çavuşoğlu’na rica ediyorum. Çocuğum burada günden güne eriyor. Lütfen oğlumu ambulans uçakla Türkiye’ye getirin” dedi. (DHA)

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