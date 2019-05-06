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6 Mayıs 2019
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Rusya'da yanan uçaktaki yolcu, facia anlarını kaydetti
Rusya'da yanan uçaktaki yolcu, facia anlarını kaydetti
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Rusya’da yanan uçaktaki yolcu, facia anlarını kaydetti

Editör Editör

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Rusya’nın başkenti Moskova’da havalimanına acil iniş yaparken alev alan yolcu uçağında bulunanlardan 41 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yanan uçağın içindeki yolculardan biri tahliye öncesi uçak içindeki o anları kaydetti.

Moskova-Murmansk seferini yapmak üzere Şeremetyevo Havalimanı’ndan kalkan Rus Aeroflot firmasına ait SSJ-100 tipi yolcu uçağı, kısa süre sonra dönmek zorunda kaldığı havalimanına acil iniş yaptığı sırada sert teması sonrası kuyruk kısmında yangın çıkmıştı.

Rusya Federasyonu Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, Moskova-Murmansk seferini yaparken Şeremetyevo Havalimanı’na acil dönüş yapan ve piste inişi esnasında alev alan uçakta mürettebat dahil 78 kişinin bulumnduğunu; kazadan 37 kişinin sağ kurtulduğunu söyledi.

Şeremetyevo Havalimanı’ndan yapılan açıklamada, “5 Mayıs’ta Moskova saatiyle 18.32’de havalimanında Aeroflot havayolu şirketinin SSJ100 yolcu uçağında yangın çıktı. Uçak 18.02’de Moskova-Murmansk güzergahında planlı rejimde kalkış yaptı. Kalkışın ardından mürettebat teknik hata raporu verdi ve havalimanına dönme kararı aldı. Uçakta 73 yolcu ve 5 mürettebat bulunuyordu. Moskova saatiyle 18.30’da yolcu uçağının piste ‘sert’ bir iniş yapmasının ardından yangın çıktı” denildi.

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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