Rusya’da Yakutistan’da hava sıcaklığı eksi 50’nin altına düştü

Rusya, (DHA)- Rusya’nın en soğuk bölgelerinden biri olan Yakutistan’da hava sıcaklığı eksi 50 derecenin altına düştü.

Rusya Federasyonu’na bağlı Yakutistan Cumhuriyeti’nin üç bölgesinde hava sıcaklıklarında ciddi düşüş görüldü. Meteorolojiden yapılan açıklamada, hava sıcaklığının Kahabardino bölgesinde eksi 54, Verkhoyansk’ta eksi 49 ve Deputatsky’de ise eksi 45 derecenin altına düştüğü aktarıldı.Bölgede her geçen yıl yaşanan göç, 2013’den sonra bazı yerleşim yerlerini adeta hayalet şehre dönüştürdü.