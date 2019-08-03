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Rusya’da tarihi binada yangın

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Rusya’da 20’nci yüzyılın başında yapılmış 4 katlı ahşap binada yangın çıktı.

Başkent Moskova’nın Dubininskaya Caddesi’ndeki tarihi binada yangın çıktı. Binanın 20’nci yüzyılın başlarında yapıldığı bildirilirken, yangının iki bin metrekarelik alanda etkili olduğu duyuruldu. Ahşap binanın eskiden soğuk hava deposu olarak kullanıldığı açıklandı. Ayrıca, tarihi binanın yangından sonra çökme riskinin bulunduğu bildirildi.

Olay yerine 30 itfaiye görevlisinin, 15 itfaiye aracının ve 1 helikopterin sevk edildiği belirtildi.

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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