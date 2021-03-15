Rusya’da kutup ayısı, evin çatısına çıktı

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Rusya’nın kuzeyindeki Golomyanny adasındaki kasabada kutup ayısı, bir evin çatısına çıktı. Ayının çatıdaki anları saniye saniye görüntülendi.

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