Rusya’da koronavirüse karşı 11 adet ilaç geliştirildiği açıklandı

Rusya, (DHA) – Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko, Federasyon Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada ülkede koronavirüse karşı 11 adet ilaç geliştirildiğini açıkladı.

Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko, Federasyon Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada ülkede koronavirüse karşı 11 adet ilaç geliştirildiğini açıkladı. Murashko, koronavirüs salgınının en başında Rusya dahil çoğu ülkenin tıbbi ürünler sağlama ihtiyacıyla karşı karşıya olduğunu belirterek ülkede, Haziran ayına kadar yaklaşık 70 milyon doz Sputnik V koronavirüs aşısı ulaşacağını ifade etti. Murashko, ayrıca koronavirüsle savaşta Rusya’da 11 adet ilacın geliştirildiğini ve tescil için başvuruların yapıldığını açıkladı.

RUSYA’DA SON DURUM

Rusya’da son 24 saat içinde 21 bin 152 yeni koronavirüs vakası kaydedildi. Ülkedeki vaka sayıları 18 Kasım’dan bu yana ilk kez iki gündür 22 binin altında seyrediyor. Rusya genelinde şimdiye dek kaydedilen vaka sayıları ise 3 milyon 633 bin 952’ye çıktı. Son bir gün içinde Rusya’da 597 kişi Kovid-19’dan dolayı hayatını kaybetti böylelikle yeni yılın başından bu yana en yüksek koronavirüs sebepli vefat sayısı kaydedilmiş oldu. Ülkede salgının başlangıcından bu yana virüsle mücadeleye yenik düşen hasta sayısı ise 67 bin 220.

EN FAZLA ÖLÜM VE VAKA SAYISI ST. PETERSBURG’TA

Bunun yanında ülkede son 24 saat içinde 25 bin 290 kişi sağlığına kavuşurken pandemi boyunca toplam 3 milyon 27 bin 316 hasta iyileşti. St. Petersburg iki gündür ülkede hem vaka sayılarının hem de ölüm olanların en çok görüldüğü şehir oldu.