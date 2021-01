Rusya’da kimlik kontrolü yapan “sahte polislere” gözaltı

Rusya, (DHA) – Rusya’nın St Petersburg kentinde polis kılığına girerek, kimlik kontrolü yapan “sahte” özel kuvvetler polisi gözaltına alındı.

Rusya’nın St Petersburg kentinde polis kılığına giren 4 kişinin bir aracı durdurak,kimlik kontrolü yaptığı ihbarını özel kuvvetler polisini harekete geçirdi. St Petersburg kentinde özel kuvvet polisi kılığına giren 4 kişi, dolandırıcılık amacıyla benzin istasyonunda iki kişiyi gözaltına almaya çalıştı. İhbarı değerlendirn özel kuvvet polisi olay yerine gelerek, sahte polislerini suç üstü yakaladı. Operasyon anı ise Rus özel kuvvet polisi kamerası tarafından an be an kayda alındı. Olay ilgili 4 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi. Ayrıca sahte polisler hakkında kendisini polis olarak tanıttığı için adli işlem başlatıldı.