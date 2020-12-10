Rusya, (DHA) – Rusya’da yapımı süren Volga nehrindeki köprünün inşası sırasında vinç devrildi. Olayda 2 işçi hayatını kaybederken, 3 kişi de ağır yaralandı.
Rusya’da Volga nehrinin üzerinde yapımı süren köprünün inşası sırasında vinç aniden devrildi. Vincin devrilmesi sonucu 5 işçi nehre düştü. Talihsiz olayda 2 işçi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Vincin devrilme anı ise inşaat şantiyesinin güvenlik kamerasında an be an kaydedildi. Yetkililer, kazanın köprü demirlerinin yerleştirilmesi sırasında meydana geldiğini ifade etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Rusya’da inşaat alanındaki vinç devrildi: 2 ölü;3 yaralı
Rusya, (DHA) – Rusya’da yapımı süren Volga nehrindeki köprünün inşası sırasında vinç devrildi. Olayda 2 işçi hayatını kaybederken, 3 kişi de ağır yaralandı.