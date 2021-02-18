Rusya’da hasta almaya giden ambulansın üzerine çığ düştü

Rusya’nın güneydoğusundaki Sakhalin adasındaki Uglegorsk bölgesinde hasta almaya giden ambulans düşen çığın altında mahsur kaldı. Yaklaşık 2 saat boyunca kar altında kalan ambulansın içerisinde 3 sağlık çalışanının bulunduğu belirtildi. Kar altında mahsur kalan sağlık çalışanları için arama kurtarma ekipleri seferber oldu. Arama kurtarma ekipleri kurtarma operasyonunu an be an kamerayla kayda aldı.
VİNÇ YARDIMIYLA ÇIKARILDI
Kurtarma ekipleri, vinç yardımıyla ambulansı bulunduğu yerden çıkardı. Ambulansta bulunan 3 kişinin, sağlık kontrollerinin yapıldığı ve kazayı yara almadan atlattıkları açıklandı. Rusya Meteoroloji Dairesi Rosgidromet,Sakhalin adasında hava sıcaklığının -20 derecenin altında olduğunu ifade etti.
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