Rusya’da bulunan Çelyabinsk Oblastı’nda saf gazdan kaynaklandığı düşünülen bir patlama sonucu bina yıkıldı. İlk belirlemelere göre üç kişi hayatını yitirirken 79 kişinin sonu bilinmiyor. kentte muhteşem hal ilan edildi.

Çelyabinsk Oblastı Vali Yardımcısı Oleg Klimov, Moskova saatiyle 04:00’da Magnitorsk Karl Marks Caddesi 16 numaradaki binanın yıkılması sonucunda hayatını yitirenlerin sayısının üçe çıktığını bildirdi.

Klimov, yapmış olduğu açıklamada, “Binada 110 kişi kayıtlı. 19 kişi tahliye edildi. döküntün altından 3 kişi canlı olarak çıkartıldı, üç kişinin ise cesedine ulaşıldı. 79 kişinin bahtı ise bilinmiyor. döküntün altında olabilirler, evin dışında olabilirler” dedi.

Klimov, polis, kent yönetimi ve yönetici firmanın kaza çabucak binada kaç kişi olduğunu belirlemeye çalıştıklarını söyledi.

Sağlık Bakanlığı, 12 kişinin sağlık kuruluşlarına başvurduğunu, biri çocuk olmak suretiyle dört kişinin hastaneye yatırıldığını belirtti.

Şehirde muhteşem hal ilan edildi. Ayrıca, Moskova’dan psikolog ve psikiyatristlerin olayda yaralananlara ve yakınlarına destek için yere gitmekte oldukları belirtildi. Devlet Başkanı’nın talimatına göre, Sağlık Bakanı Veronika Skvortsova’da Magnitorsk’a gidiyor.

Vali Yardımcısı, doğalgaz patlamasının ikinci katta meydana geldiğini düşündüklerini kaydetti.

Araştırma komitesi sözcüsü, Stevlana Petrenko bir adli bir soruşturmanın başlatıldığını açıkladı.

Bir tv kanalında konuşan Chelyabinsk yeri valisi Boris Dubrovsky, yetklililerin patlamadan etkilenen vatandaşların barınmaları için konut satın almayı gözden geçirdiklerini duyurdu.