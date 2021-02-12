Rusya’da evinde yangın çıkan kadın, 4’üncü kattan karlara atlayarak kurtuldu

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Sosyal medya platformlarının her geçen gün siyaset kurumunun ve millet temsilcilerinin sesini kısarak toplumları kuşattığına şahit oluyoruz. Demokrasinin özü olan halk iradesinin ve halk temsilcilerinin böylesine fütursuzca bir sansüre maruz kalması asla kabul edilemez" dedi.