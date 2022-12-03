Rusya’da düzenlenen Küresel Etki Konferansı’nı 1 milyonu aşkın kişi izledi

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RUSYA, (DHA)- RUSYA Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom’un kuruluşunun yıldönümü dolayısıyla düzenlenen Küresel Etki Konferansı (GIC 2022), önümüzdeki yıllarda eğitim alanında karşılaşılabilecek sorunlar, zorluklar, eğilimler ve yeni fırsatları tartışmak üzere 20 ülkeden 30’dan fazla uzmanı bir araya getirdi. Konferans 1 milyonu aşkın kişi tarafından izlendi.

Rusya’nın Nijniy Novgorod kentinde düzenlenen konferansa Hindistan, Çin, Rusya, Türkiye, BAE, Umman, Ermenistan, Kazakistan, Güney Afrika, Brezilya, Vietnam, Mısır, Latin Amerika ve Afrika’dan eğitim uzmanları katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, “Küresel Etki Konferansı’nda üçüncü kez bir araya geliyoruz ve her seferinde konuşmalarımızın, vardığımız sonuçların ve aldığımız kararların kalitesini bir üst seviyeye taşıyoruz. Etkinliğin bu yılki teması ‘Eğitim X: Gelecek için Katalizör’. GIC 2022’de eğitimden sadece bir öğrenme süreci olarak değil, ufkunu genişletmenin ötesinde halkının ve ülkesinin refahı için kullanmak üzere bilgi edinen bir kişinin eğitimi olarak bahsediyoruz” dedi.

GENÇLERE ULAŞMANIN EN İYİ YOLU: DİJİTAL PLATFORMLAR

Açılış konuşmalarının ardından 2022 Küresel Etki Konferansı ‘İnsanlıkla Bağ Kurmak: Sanat, Bilim ve İş Dünyası’ başlıklı genel oturumla devam etti. Oturuma Tretyakov Devlet Galerisi Direktörü Zelfira Tregulova ve Ulusal Araştırma Üniversitesi Ekonomi Yüksek Okulu İşletme Enstitüsü Başkanı Sergey Filonovich katıldı. Uzmanlar, değişim çağında kültür ve sanatın nasıl değiştiğini, çağdaş bilimin nasıl bir gelişim yolu izlediğini ve işletmelerin, yeni zorunlulukların ortaya çıkmasına nasıl yanıt verdiğini tartıştı.

2022 Küresel Etki Konferansı kapsamında ayrıca, ROSATOM Genel Müdürü’ne bağlı bir Gençlik Danışma Konseyi olan Impact Team 2050 (Etki Takımı 2050) üyeleri, EğitimX adlı analitik bir rapor sundular, oturumlarda katılımcı ve moderatör olarak yer aldılar.

EğitimX raporunun hazırlanması, Impact Team 2050’nin, takım üyelerinin kendi ülkelerindeki gençler arasında sosyolojik anketler de dahil olmak üzere çok kapsamlı bir araştırma yürütmesini gerektirdi. Nitekim anketin sonucunda da gençlere ulaşmanın en iyi yolunun dijital platformlar olduğu ortaya çıktı. Anket, genç neslin yüzde 54’ünün haberleri sosyal ağlar üzerinden aldığını, yüzde 15’inin gençlere yönelik medyayı okuduğunu, sadece yüzde 8’inin geleneksel medyayı tercih ettiğini ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 81’isosyal medyanın kendi kuşaklarının seslerinin duyulmasını sağladığına inandığını belirtti. Ankete göre gençlerin yüzde 63’ünden fazlası sosyal medyanın aynı zamanda çevre ve toplum sorunları konusunda etkili olmalarını sağladığı kanısında.

19 ÜLKEDEN 400’ÜN ÜZERİNDE BAŞVURU YAPILDI

2022 Küresel Etki Konferansının bir yan etkinliği olarak, Rosatom Kurumsal Akademisi’nin Ulusal Araştırma Üniversitesi Ekonomi Yüksek Okulu ile düzenlediği “Eğitimde Yenilikler” adlı Uluslararası Öğrenciler Yarışması’nın kazananları için bir ödül töreni de düzenlendi. Bu yarışma, eğitim ve teknoloji alanında projeler sunmak için bireysel veya 2 ila 6 kişilik ekipler halinde katılım sağlanabilen federal bir yarışma olma özelliği taşıyor. Eğitimde Yenilikler Yarışması’nın bu yılki kazananları, daha önce uluslararası bir uzman jüri tarafından seçilen on finalistin konferansta gerçek zamanlı yaptıkları sunumların ardından belirlendi. 2022 yarışmasına aralarında Rusya, Belarus, Kazakistan, Ermenistan, Gürcistan, Almanya, Fransa, İsrail, Endonezya, Malezya ve diğer ülkelerin de bulunduğu 19 ülkeden 400’ün üzerinde başvuru yapıldı. Bu yılın kazananı “LEAN PRODUCTION – Leningrad bölgesinden düşük maliyetli eğitim için dijital simülatör” başlıklı projeyle Vladislav Tereschenko ve Valery Leventsov oldu.

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