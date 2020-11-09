Rusya’da askeri üste 3 askeri öldüren subayın kimliği açıklandı

Rusya, (DHA)- Rusya’nın Voronezh kenti yakınlarında bulunan askeri hava üssünde görevli subay Anton Makarov (20), balta ve tabancayla dehşet saçtı. Olayda 3 asker hayatını kaybederken, 1 asker de ağır yaralandı.

Rusya’da Voronezh kenti yakınlarında bulunan askeri hava üssünde cinnet getirdiği iddia edilen Anton Makarov isimli subayın balta ve bir subayın belinden aldığı tabancayla gerçekleştirdiği saldırıda 3 asker hayatını kaybetti, 1 asker de yaralandı. Voronezh Batı Askeri Bölgesi’nden yapılan resmi açıklamaya göre, saldırganın olay yerinden kaçtığı belirtildi.

Ordu ve polisin dehşet saçan subayı yakalamak için havadan ve karadan operasyon başlattığı kaydedildi. Diğer yandan saldırıda vurulan diğer askerin ise hastaneye kaldırıldığı, durumunun ağır olduğu ifade edildi.

‘SALDIRGAN ASKER BUNALIMDA OLABİLİR’

Subayın saldırıyı neden gerçekleştirdiği henüz açıklanmazken, askeri yetkililer saldırgan subayın bunalıma girmiş olabileceğini tahmin ettiklerini söyledi. Ölen askerlerin Binbaşı Sergei Yermolayev, Onbaşı Sergei Kazhokin ve Er Ninail Aktiliyev olduğu belirtildi.