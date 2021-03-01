Rusya’da alkollü milletvekili polis karakolunu birbirine kattı

Rusya, (DHA) – Aşırı alkol alan Rusya Federasyonu Federal Meclisi’nin alt meclisi Duma milletvekili üyesi Dimitri Klepikov polis karakolunu bir birine kattı. Gözaltına alınan vekil, polislere zor anlar yaşattı.

Rusya Federasyonu Federal Meclisi’nin alt meclisi Duma milletvekili üyesi Dimitri Klepikov’ın, aşırı alkollü olduğu gerekçesiyle ofisinde çalışan personel tarafından polise bildirildi.Başkent Moskova’daki mecliste ofisine gelen polis ekipleri milletvekili Dimitri Klepikov’u gözaltına almaya çalıştı. Polislere direnen vekil gözaltına alındı. Rus vekil hücreye kapatılmak istenince polislere direndi. Küfür ve hakaret eden vekil daha polis tarafından kelepçelenerek, sakinleşmesi için hücreye atıldı. O anlar polis memurları tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

“OFİSTEKİLER TAKSİ YERİNE POLİSİ ARADI”

Olayla ilgili basına açıklamalarda bulunan Dimitri Klepikov, “Alkollüydüm ve ofiste uyuyakaldım. Ofistekiler, taksi çağırmak yerine polisi aradı. Polis gelip beni karakola götürdü. Polis merkezinde beni kışkırttılar. Ve sadece benim bağırdığım anları sadece kayda aldılar” dedi. Klepikov, polis tarafından dövüldüğünü ifade ederek, hastaneden darp raporu aldığını belirtti.