Rusya’da Aliyev, Paşinyan ve Putin’den ortak bildiri-2

Rusya, (DHA)- Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ’ın gelişimine yönelik Moskova’da gerçekleştirilen toplantının ardından ortak bildiri imzaladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, başkent Moskova’da Dağlık Karabağ’ın gelişimine dair ortak toplantı düzenledi. Toplantının ardından Putin, Aliyev ve Paşinyan, ortak bildiriye imza attı. Rusya Devlet Başkanı Putin, Aliyev ve Paşinyan’a teşekkür ederek, “Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında varılan üçlü ateşkes anlaşması istikrarlı şekilde uygulanmaya devam etmektedir. Dağlık Karbaağ’da durum sakin, 48 bin mülteci bölgeye dönüş yaptı” dedi.

ALİYEV: BİLDİRİ KRİZİN ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK İNANCIMIZI ORTAYA KOYUYOR

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, imzalanan ortak bildiriye ilişkin yaptığı açıklamada, “İmzalanan bildiri krizin çözümüne yönelik inancımızı ortaya koyuyor. Çünkü ateşkes anlaşmasının bir maddesi de ulaşım bağlantılarındaki engellerin kaldırılmasına yönelikti. Bu konu bölgenin kalkınmasını hızlandırabilecek ve güvenliğini güçlendirecektir. Anlaşmada bulunan çoğu madde tamamlandı. Rus barış gücü de görevini etkin şekilde yapıyor. 2 aylık sürede küçük olaylar dışında endişe verici bir durum yaşanmadı. Bu durum, Dağlık Karabağ çatışmalarının geride kaldığına yönelik inancı yükseltiyor. Geleceği düşünmemiz gerekiyor” dedi.

PAŞİNYAN: BİLDİRİ GÜVENLİK GARANTİSİ SAĞLAYACAKTIR

Ayrıca Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, imzalanan bildiriyle bölgede güvenlik garantisinin sağlanacağını ifade ederek, “İmzalanan bildiri Karabağ’da daha çok güvenlik garantisi sağlayacaktır. Yapıcı bir şekilde çalışmaya hazırız. Tüm sorunlar tek bir görüşmeyle çözülmeyecektir ancak çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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