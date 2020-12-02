Rusya’da 26 kadını öldürmekle suçlanan seri katil yakalandı

Rusya, (DHA) – Rusya’daki Volga Nehri boyunca 12 farklı şehirde toplam 26 yaşlı kadını öldürdüğü iddia edilen ve ‘Volga Manyağı’ olarak bilinen seri katil yakalandı. Seri katilde sorgusunda 26 kadını öldürdüğünü itiraf etti.

Rusya’nın konuştuğu 12 farklı şehirde toplam 26 yaşlı kadını öldürdüğü iddia edilen ve ‘Volga Manyağı’ olarak bilinen seri katille ilgili yeni gelişme yaşandı. Rusya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 38 yaşındaki Radik Tagirov’un Rusya’ya bağlı Tataristan’ın başkenti Kazan’da yakalandığını açıkladı.

TÜM SUÇLAMALARI KABUL ETTİ

Sorguya alınan seri katilin tüm suçlamaları kabul ettiği ifade edildi. Seri katilin cinayetlerin büyük çoğunluğunu 2011 ve 2012 yılları arasında işlediğini açıklayan Bakanlık, öldürülen 26 kadının yaşlarının 75 ile 90 aralığında olduğunu açıkladı. Rus basınında yer alan haberlerde, seri katilin cinayetleri genelde para için işlediği iddia edilirken, işlenen neredeyse tüm cinayetlerde maktulleri boğarak öldürüldüğü yazıldı. Sorgusu devam eden seri katilin tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edileceği bildirildi.