Karadeniz Filosu Bilgi Departmanı Başkanı Aleksey Rulev, Karadeniz Filosu gemilerinin Türkiye Deniz Kuvvetleri ile ortak tatbikat düzenlediğini bildirdi.

Rulev yaptığı açıklamada, “Novorossiysk Deniz Üssü’nün iki gemisi ‘Vasiliy Bıkov’ ve ‘Valentin Pikul’un mürettebatları ‘Burgazada’ ve ‘Akçay’ gemilerinin mürettebatları ile Türk-Rus ortak tatbikatları düzenledi” dedi. 

Mürettebatlar Karadeniz sularında işbirliği üzerinde çalıştılar ve ayrıca olası patlama tehlikesi bölgesinden gemileri çıkarmaya çalıştılar. 

Türk denizciler, 6-8 Mart tarihleri arasında “Mavi Vatan-2019” ulusal tatbikatları çerçevesinde Novorossiysk limanında bulunuyorlardı. 

İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri

FACEBOOK YORUMLARI

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.