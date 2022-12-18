Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Güney Askeri Bölgesi’ni ziyaret etti

- Reklam -

RUSYA, (DHA)- Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ülkenin Güney Askeri Bölgesi’ni ziyaret etti. Bölgede konuşlanmış askerleri denetleyen Şoygu, incelemelerde bulundu ve komutanlardan Ukrayna’daki savaşa ilişkin bilgi aldı.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Güney Askeri Bölgesine bir çalışma ziyareti dzüenledi ve Özel Askeri Harekat alanlarındaki birliklerin (kuvvetlerin) gruplandırılmasını denetledi. Şoygu, birliklerin konuşlandırıldığı bölgelerin etrafında uçuş yaptı ve Özel Askeri Harekat bölgesindeki Rus birliklerinin ileri pozisyonlarını kontrol etti. Ön cephede, Rus askerlerle konuştu ve personele savaş görevlerinin örnek niteliğindeki performansı için teşekkür etti” denildi.

KOMUTANLARLA GÖRÜŞTÜ

Şoygu’nun komutanlarla bir araya geldiği ve Rus ordusunun Ukrayna’daki savaştaki durumu ve atacağı adımları değerlendirdiği ifade edildi. Açıklamada, “Şoygu, komutanların mevcut durum ve Rus birliklerinin operasyon alanlarındaki eylemleri hakkındaki raporlarını dinledi. Komutanlarla görüşme sırasında, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı, birliklere kapsamlı destek organizasyonuna, sahada personel konuşlandırma koşullarına, tıbbi ve arka birimlerin çalışmalarına özel önem verdi” ifadeleri kullanıldı.

FOTOĞRAFLI

- Reklam -