Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un ABD’deki yoğun diplomasi trafiği

ABD, (DHA) – Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 13 Eylül’de ABD tarafından 77’nci BM Genel Kurulu’na katılım sebebiyle kendisine ve heyetine verilen ABD vizesiyle New York’a geldi. Lavrov, Genel Kurulu’nun yanı sıra 21-23 Eylül arasında ikili görüşmeler içeren yoğun bir diplomasi trafiği sürdürdü.

21 Eylül itibariyle görüşmelerine başlayan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin New York kentinde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Direktörü Rafael Grossi ile görüştü. Taraflar daha önce Ukrayna-Rusya çatışmalarının ortasında kalan Avrupa’nın en büyük nükleer santrali Zaporijya için bir araya gelmişlerdi.

Bakan Lavrov, Rusya-Kazakistan-Ermenistan-Kırgızistan-Tacikistan ve Özbekistan’ın oluşturduğu Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (CSTO) ülkeleri dışişleri bakanlarıyla görüştü ve daha sonra Orta Afrika Cumhuriyeti Başkanı Faustin-Archange Touadéra’yla bir araya geldi.

Daha önce Rusya’yı Ukrayna’daki insani durum nedeniyle ziyaret eden Uluslararası Kızıl Haç Komitesi Başkanı Peter Maurer ile görüşen Lavrov, İsviçre Konfederasyonu Başkanı Ignazio Cassis ile bir araya geldi. Lavrov, New York’ta Venezuela Dışişleri Bakanı Carlos Faria’ya ‘Dostluk Nişanı’ taltif etti.

TÜRKİYE-RUSYA-İRAN ÜÇLÜ GÖRÜŞME

ABD merkezli Newsweek dergisine röportaj veren Bakan Lavrov, BM Genel Kurul Başkanı Csaba Körösi, Bolivyalı mevkidaşı ve Çinli mevkidaşı Wang Yi ile ikili görüştü. Lavrov, İran Dışişleri Bakanı ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Astana formatında üçlü görüşme yaptı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, New York’ta ilk diplomasi gününü Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ve Brezilya Dışişleri Bakanı Carlos França ile görüşerek tamamladı.

VATİKAN VE ÜRDÜN GÖRÜŞMESİ

Vatikan’ın Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Kardinal Pietro Parolin görüşmesiyle ikinci gününe başlayan Lavrov, bir dizi görüşmenin ardından Bahreynli, Panamalı, Endonezyalı, Güney Afrikalı ve Faslı mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjártó ile görüşme yapan Lavrov Meksikalı mevkidaşı Marcelo Ebrard ile bir araya geldi.

Lavrov 23 Eylül’de Ürdün Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ayman Safadi gerçekleştirdiği görüşme sonrasında bir dizi diplomatik temasta bulundu.

