Rusya Angara A5 roketini fırlattı

Rusya, (DHA) – Rusya Savunma Bakanlığı, bugün kuzeybatı Rusya’daki Plesetsk uzay merkezinden Angara-A5 ağır yük taşıyıcı roketini başarıyla test ettiğini açıkladı.

Rusya ilk testini 2014 yılının sonlarına doğru yaptığı Angara A5 yük taşıma roketinin ikinci testini ülkenin kuzeybatısındaki Plesetsk Uzay Üssü’nden gerçekleştirdi. Rusya Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada, hafif, orta ve ağır yük taşıyıcı olarak planlanan ve Sovyetler Birliği’nden sonra Rusya’nın kendi geliştirdiği ilk roket olan Angara A5 roketinin Moskova saatiyle 08.50’de fırlatıldığı açıkladı. Bakanlık, açıklamasında, fırlatmada orduya bağlı Uzay Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri’nin görev aldığını belirtti. İkinci fırlatmanın da başarıyla gerçekleştiği aktarılırken Rusya Savunma Bakanlığı’nın resmi yayın organlarında yayınlanan görüntüler için “Benzersiz görüntüler” denildi.