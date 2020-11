Ruslar turizmin can simidi oldu

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- RUSYA Federal Güvenlik Servisi (FSB) Sınır Hizmetleri İdaresi verilerine göre Rusların yüzde 98’i Türkiye’yi tercih etti. Türkiye’ye temmuz- eylül döneminde gelen 1.1 milyon Rus turistin 1 milyon 831’i Antalya’yı seçti. Bu yıl 15 Kasım’a kadar kente gelen Rus turist sayısı 1 milyon 460 bin oldu.

Koronavirüs salgınının turizme ağır darbe vurduğu 2020 yılında, üçüncü çeyrekte yurt dışına turistik sefer gerçekleştiren Rusların yüzde 98’inin Türkiye’yi tercih ettiği belirlendi. FSB Sınır Hizmetleri İdaresi verilerine göre, temmuz-eylül aylarını içeren dönemde Türkiye, toplam 1.1 milyon Rus turist ağırladı. Bu sayının 1 milyon 831’i ise Antalya’ya geldi.

RUSLAR ANTALYA’YA KİLİTLENDİ

Kasım ortası itibarıyla sezonun son günlerini yaşayan Antalya turizminin performansının netleşmeye başladığını belirten Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, geçen yıl tarihinin en iyi sezonunu geçiren Antalya’nın, korona sezonunda kendi sayılarına göre önemli bir kayıp yaşamakla birlikte dünya genelindeki turizm hareketliliği içinde en önemli destinasyonlardan biri olduğuna dikkat çekti.

İKİ ÖNEMLİ KARAR

Dünya genelinde mart ayında neredeyse durma noktasına gelen turizmin, haziran ayında kademeli başladığını ve dönemsel kısıtlamalarla devam ettiğini anlatan Yavuz, Türkiye’de sezonun gerçek anlamda iki önemli kararla mümkün olduğunu vurguladı. Yavuz, “Bunlar, 4 Ağustos’ta Almanya’nın Türkiye’nin sahil bölgelerini (Antalya-Ege) riskli bölge statüsünden çıkarması ve uçuşların açılması ve 10 Ağustos’ta Rusya’nın Türkiye’ye charter seferlerini başlatması” dedi.

3.3 MİLYON TURİST

Sadece Ukrayna’dan gelen uçaklarla hayatta kalmaya çalışan sektörün bu iki önemli kararla tekrar hayat bulduğunu belirten Yavuz, “Neredeyse sadece 3 aya sıkışan 2020 korona sezonunda Antalya’ya yurt dışından 3 milyon 356 bin misafir geldi. Bu sezon bu rakamların dünya genelinde telaffuz edilemeyeceğinden yola çıkarak, yüzbinlerce turizm çalışanını, yüzlerce oteli ve turizm birimini etkileyen bu hareketlilik önümüzdeki zor kış günlerini geçirmek için hayati önem taşıyan oksijen takviyesi oldu” diye konuştu.

EN BÜYÜK PAY RUSLARIN

En büyük payın 10 Ağustos’tan itibaren her şartta ve koşulda kesintisiz olarak Antalya’ya gelmeyi sürdüren Rus misafirlerin olduğunu açıklayan Yavuz, FSB’ye göre de bu yıl seyahat eden Rus turistlerin yüzde 98’inin Türkiye’ye geldiğini söyledi. Bu yıl Antalya’ya 1 Ocak- 15 Kasım itibarıyla 1 milyon 460 bin Rus turist geldiğini belirten Yavuz, “Geçen yıl aynı dönem 5,5 milyon Rus misafir gelmişti. Uçak krizi yaşadığımız 2016’nın aynı döneminde ise sadece 450 bin Rus misafir gelmişti. Halihazırda devam eden gelişlerin azalarak ay sonuna kadar sürebileceği öngörülüyor” dedi.

2020’NİN CAN SİMİDİ OLDULAR

Avrupa’nın en önemli destinasyonlarının kasım itibarıyla sezonu neredeyse kapattığına değinen Yavuz, “Örneğin bugün Antalya’ya yurt dışından (10’u Rusya’dan olmak üzere) 20 uçuş gerçekleşirken, Rodos, Girit ve Dubrovnik’e uçuş yok, Mayorka’ya ise sadece Almanya’dan 2 uçuş gerçekleşiyor. Antalya turizminin bel kemiklerinden biri olan Rusya pazarının bu kriz dönemindeki performansı dikkate değer. Tek bir turistin bile beklenmediği ve korona şartlarında durma noktasına gelen bu sezonda, Rus misafirler 2020 turizm yılının can simidi oldular” dedi.

HER ÜÇ TURİSTTEN İKİSİ RUS VE UKRAYNALI

Sezon başından beri aralıksız gelişlerin sürdüğü ve toplam 560 bin rakamına ulaşan Ukrayna da dahil edilirse, bu yıl Antalya’ya gelen her 3 turistten ikisinin Rusya ve Ukrayna’dan olduğunu kaydeden Yavuz, Rus misafirlerin Antalya’yı tercih nedenlerinin gittikçe belirginleştiğini söyledi. Yavuz, “Güneş, otel kalitesi, uygun fiyatlar, yakınlık konularına bu yıl ‘güven’ konusu da eklendi. Antalya’ya gelen misafirlerle yapılan görüşmelerde kendilerini Türkiye’de daha güvende hissettikleri ve alınan tedbirlerden memnun oldukları görüldü” şeklinde konuştu.

TERCİHİN ÜÇ NEDENİ

Recep Yavuz, Rus misafirlerin korona sürecinde Türkiye ve Antalya’yı seçmelerinin önemli üç nedenini ise şöyle anlattı:

“Bir, Türk kökenli Rus tur operatörleri istikameti Antalya’ya çevirdi. Rusya hava trafiği adeta Antalya’ya sabitlendi. 4 büyük Türk kökenli tur operatörü ağırlığını Türkiye’den yana koydu ve büyük bir avantajdı. Türk kökenli olmayan 4-5 tur operatörü de rekabet koşullarında Antalya’yı sundular. İki, kapanan ülkeler yüzünden Rus misafirler için çok fazla seçenek yoktu. Avrupa ülkeleri kısıtlamaları sezon başından itibaren sürdürdü. Rus misafir için güneşli bir yaz tatili için Antalya, Küba ve Zanzibar alternatifleri mevcuttu. Uzak ve korona sürecinde pek güven vermeyen destinasyon yerine, güvenli ve yakın Antalya tercih edildi. Üç, Türkiye’nin aldığı Covid-19 tedbirleri Rus turistler için tatmin ediciydi. Ülkesindeki korona vakaları ve tedbirleri Türkiye’dekilerle karşılaştıran Ruslar, özellikle tatil bölgelerindeki tıbbi yeterlilik ve otellerdeki önlemler üzerine önce tatile, sonra Antalya’ya karar verdi. Korona sürecinin otellerde yönetilmesi, havalimanında ateş ölçümü ve hastalık vakalarının titizlikle tedavi altına alınması tedbirlerin bazılarıydı.”

YÜKSEK BÜTÇELİ YERLERE YÖNELDİLER

Sektör profesyonellerinin tespitlerine göre korona sürecinde Rus turistlerin bütçeleri dahilinde farklı otel ve bölge testi yapma imkanı olduğunu da kaydeden Yavuz, “Otellerin müsaitliği ve fiyatların imkân vermesi nedeniyle Alanya’ya gelen Rus turistler, biraz daha yüksek bütçeli Side’ye, genelde Side’ye gelen misafirler ise Belek’e ve Kemer’e gelerek daha üst kategorideki otelleri yaşama imkânı buldu. Antalya’ya en çok Rus misafir getiren Anex Tour Operasyon Müdürü Memduh Kına, bu fırsatın bu sene test edildiğini ancak seneye bunun pek mümkün olmayacağını belirtti. Önümüzde 4-5 aylık karanlık bir korona süreci var. Sektör bir araya gelerek gelecek yılların projeksiyonunu tartışmalı” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI