Rusya’nın tanınan doktorlarından, Acil Çocuk Cerrahisi ve Travmatoloji Araştırma Enstitüsü Başkanı Leonid Roşal, Rusya’da koronavirüsün (Covid-19) yayılması ile ilgili durumun 2 ila 3 ay içinde iyileşebileceğini söyledi.

Görüşünü, yeni tür koronavirüs (Covid-19) enfeksiyonundan daha ciddi olan diğer salgınlardan edinilen deneyimlere dayandıran Acil Çocuk Cerrahisi ve Travmatoloji Araştırma Enstitüsü Başkanı Leonid Roşal, diğer ülkelerden gelen insanların durumu olumsuz yönde etkiledikleri görüşüne katılmadığını belirtti.

Roşal ayrıca, hastalık formlarının yüzde 80’inin akciğer olduğunu kaydetti. Roşal, “Kişi hastalanıyor. Evet, bağışıklık kazanmaya başlıyor, bu iyi. Çoğunluk bu virüse karşı bağışıklık kazanacak” dedi.