Rus turistin öldüğü alabora olan teknenin kaptanı adliyede (2)

KOCASININ TABUTUNA BAKARAK AĞLADI

Antalya’nın Alanya ilçesinde alabora olan teknede yaşamını yitiren Rus Daniyar Mukhitov’un cansız bedeni, Alanya Belediye Mezarlığı morgundaki ön otopsinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na getirildi. Daniyar Mukhitov’un eşi Alfiya Mukhitova (33) da eşini teşhis için morga geldi.

Oldukça üzgün durumdaki Alfiya Mukhitova uzun süre eşinin tabutuna bakarak, gözyaşı döktü.

Öte yandan adliyeye sevk edilen teknenin kaptanı Ali K., adli kontrolle serbest bırakıldı.

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