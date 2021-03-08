Rus sporcular uçakta maske takmadı, para cezası kesildi

DÜNYA Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi Avrupa Bağışıklama Teknik Uzman Grubu Üyesi Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Nur Baran Aksakal, Avrupa Briliği'nde (AB) aşı pasaportu ile ilgili çalışma başlatılmasına ilişkin, "Türkiye olarak bir an önce bu dijital platforma üye olabilmek için altyapımızı gözden geçirmemiz ve gerekli adımları atmamız gerekiyor. Bunun için yaklaşık 3 ay süremiz var" dedi.