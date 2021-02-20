Rus savaş gemisi ‘Priazovye’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı’ndan geçen Rus Donanması’na ait CCB-201 borda numaralı ‘Priazovye’ savaş gemisi, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

Ege Denizi’nden saat 13.45’te Çanakkale Boğazı’na giriş yapan Rus Donanması’nın Karadeniz Filosu’na bağlı CCB-201 borda numaralı ‘Priazovye’ savaş gemisi, saat 14.45 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağındaki ‘Dur Yolcu’ yazısı önünden geçen savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu’nu döndükten sonra Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

Boğazdan geçişi sırasında savaş gemisine, Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

FOTOĞRAFLI