Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti

Özgür EREN-Hasan YILDIRIM / İSTANBUL (DHA) RUS savaş gemisi İstanbul Boğazından geçip Karadeniz’e açıldı. Geminin geçişine sahil güvenlik botları da eşlik etti.

Rus Donanmasının Karadeniz filosuna ait 630 Borda numaralı füze korveti ‘Ingushetia’ adlı gemi saat 08.00 sıralarında Marmara Denizi’nden İstanbul Boğazı’na giriş yaptı. Yaklaşık yarım saatte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altına ulaşan geminin güvertesinde askerler silahlarla nöbet tuttu. Bazı askerlerin geminin güvertesinde boğazı seyrettiği de görüldü. Savaş gemisinin boğaz geçişine 2 sahil güvenlik botu da eşlik etti. Savaş gemisi yaklaşık 1 buçuk saatte boğaz geçişini tamamlayıp Karadeniz’e açıldı.

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