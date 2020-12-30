Rus Savaş Gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti

Özgür EREN – Hasan YILDIRIM / İSTANBUL (DHA) – RUS savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçerek Karadeniz’e açıldı. Geminin güvertesinde Rus askerinin tek sıra halinde dizildiği görülürken savaş gemisinin geçişine sahil güvenlik botları da eşlik etti. Suriye’nin Tartus Limanı’ndan ayrılan Rus Donanması’nın Karadeniz filosuna ait 142 Borda numaralı ‘Novocherkassk’ adlı savaş gemisi saat 08.00 sıralarında Marmara Denizinden İstanbul Boğazına giriş yaptı.

TEK SIRA HALİNDE DİZİLDİLER

Savaş gemisinin boğaz geçişine iki sahil güvenlik botu da eşlik etti. Yaklaşık 1 saatte FSM Köprüsü altına ulaşan geminin güvertesinden çok sayıda Rus askerinin tek sıra halinde dizildiği gözlendi. Bazı askerler geminin ön ve arka bölümünde silahlı nöbet tuttuğu görüldü.

Yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayan savaş gemisi Karadeniz’e açıldı.

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