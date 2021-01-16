Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı’ndan geçen Rus Donanması’na ait 375 borda numaralı savaş gemisi ‘Dmitry Rogachev’, Ege Denizi’ne doğru yol aldı.

Marmara Denizi’nden saat 07.45’de Çanakkale Boğazı’na giriş yapan, Rus Donanması’na ait 375 borda numaralı savaş gemisi ‘Dmitry Rogachev’, boğazın manevra yapılması en güç noktası Nara Burnu’nu döndükten sonra, saat 09.45 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağında bulunan ‘Dur Yolcu’ yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen Rus savaş gemisi ‘Dmitry Rogachev’, Ege Denizi’ne doğru yol aldı.

Rus savaş gemisine, boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti.

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