Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı’ndan geçen, Rus Donanması’na ait, 142 borda numaralı savaş gemisi ‘Novocherkassk’, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı. Savaş gemisinin güvertesindeki can yelekli askerler dikkat çekti.

Ege Denizi’nden saat 14.45’te Çanakkale Boğazı’na giriş yapan, Rus Donanması’nın Karadeniz Filosu’na bağlı, 142 borda numaralı savaş gemisi ‘Novocherkassk’, saat 15.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağındaki ‘Dur Yolcu’ yazısı önünden geçen Rus savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu’nu döndükten sonra Marmara Denizi’ne doğru yol aldı. Boğazdan geçiş sırasında savaş gemisine, Türk Sahil Güvenlik botuyla eşlik edildi. Geminin boğazdan geçişi sırasında güvertesindeki can yelekli askerler ise dikkat çekti.

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