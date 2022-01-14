Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Ankara Devlet Opera Balesi modern dans topluluğunun sergilediği Frida’ yı izlemeye gitmiştim. Yaşam öyküsünü de Opera bilgilendirme kitapçığında okuyunca Meksikalı bu kadın ressam çok ilgimi çekmişti. Hayat mücadelesindeki kararlılık, sanata bakışı, yaşadığı gelgitler bir insanı nasıl hala ayakta tutar diye düşünmeye başladım