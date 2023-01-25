Rus savaş gemisi, bilgisayar üzerinden hipersonik füze denemesi yaptı

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Vahdet AYAZ, (DHA)- Rusya Savunma Bakanlığı, Amiral Gorshkov fırkateyn sınıfı savaş gemisinin Atlantik Okyanusu’nun batısında bilgisayar üzerinden ‘Zircon’ hipersonik füze denemesi yaptığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Amiral Gorshkov, bilgisayar simülasyonu kullanarak hipersonik füze silahlarının kullanımına ilişkin bir tatbikat düzenledi. Eğitime uygun olarak Amiral Gorshkov fırkateyni, 900 kilometreden daha uzak bir mesafedeki sahte düşman gemisini taklit eden bir deniz hedefinde Zirkon hipersonik füze atışı yaptı” denildi.

ŞUBAT’TA ORTAK TATBİKAT

Öte yandan bakanlığın açıklamasında Şubat 2023’te Güney Afrika açıklarında tatbikat düzenleneceği ifade edildi. Düzenlenecek tatbikata Çin Halk Kurtuluş Ordusu Deniz Kuvvetleri ve Güney Afrika Deniz Kuvvetleri katılacak.

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