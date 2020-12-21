Rus muhalif Navalni suikasta uğradığını FSB ajanına itiraf ettirdi

Rusya, (DHA)- Rusya’da muhalif lider Aleksey Navalni, Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi’nden üst düzey bir yetkili gibi davranarak kendisini zehirlediği ifade edilen FSB ajanlarından Konstantin Kudryavtsev ile konuştu, Kudryavtsev’nin zehirlenme olayını itiraf ettiği öne sürüldü.

Rus muhalif lider Aleksey Navalni’nin zehirlenmesi olayıyla ilgili çarpıcı iddia geldi. İddialar, ABD medyasından Bellingcat ve CNN International’ın ortak yürüttüğü soruşturma haberinde yer aldı. Habere göre, 20 Ağustos günü Sibirya’dan Moskova’ya giden uçakta hastalanan ve zehirlendiği açıklanan Rus mualif lider Aleksey Navalni’nin Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi’nden üst düzey bir yetkili gibi davranarak kendisini zehirlediği ifade edilen FSB ajanlarından Konstantin Kudryavtsev ile telefonda konuştuğu öne sürüldü.

NAVALNİ ÜST DÜZEY FSB YETKİLİSİ GİBİ DAVRANDI

Navalni’nin kendisine karşı yürütülen operasyonla ilgili Konstantin Kudryavtsev adlı FSB ajanına “Navalni işi neden ters gitti? Ne yanlış gitti, neden Tomsk’ta Navalny ile tam bir başarısızlık oldu?” sorularını sorduğu belirtildi. Öte yandan, Kudryavtsev’in arama sırasındaki ifadelerinin Navalni’nin zehirlenmesi konusundaki en belirleyici kanıt olduğu öne sürüldü.

İÇ ÇAMAŞIRI NEDEN HEDEF ALINDI SORUSUNU DA SORDU

CNN haberinde, Navalni ile FSB ajanı Kudryavtsev ile olan telefon görüşmelerine ilişkin detaylar paylaşılmazken, Kudryavtsev’in Navalni’nin iç çamaşırına koyulan zehirle ilgili tüm detayları paylaştığı öne sürüldü. Kudryavtsev’in Navalni’nin hangi kıyafetinin hedef alındığı ve zehrin nereye yerleştirildiğinin bilgisini de paylaştığı ifade edildi. Navalni 20 Ağustos günü Sibirya’dan Moskova’ya giden uçakta hastalanmış, yapılan testler sonucunda Noviçok adı verilen bir sinir gazı ile zehirlendiği söylenmişti. Rusya’daki ilk müdahaleden sonra Navalni Almanya’nın başkentindeki Charité hastanesine kaldırılmıştı.

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