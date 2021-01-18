Rus muhalif Navalni, 30 gün süreyle gözaltında kalacak

Başkent Ankara’da beklenen kar yağışının gelmesiyle birlikte Yenimahalle Belediyesi, ulaşımın olumsuz etkilenmemesi için yoğun mesai harcadı. Hava sıcaklığının da aniden düşmesi ile başlayan kar yağışı öncesinde hazırda bekleyen Yenimahalle’nin karla mücadele ekipleri yolların kapanmaması için küreme ve sonrasında buzlanma yapmasına karşı tuzlama çalışması yaptı.