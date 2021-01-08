Rus Konsolosluğu’nun misafirhane köşkü tadilatında çalışan işçi ölü bulundu

Özgür EREN İSTANBUL (DHA) SARIYER’de Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu misafirhanesi köşkünün tadilatında çalışan yabancı uyruklu bir işçi, odasında ölü olarak bulundu. Polisin incelemesinin ardından ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Piyasa Caddesi üzerinde bulunan Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu’nun Rus diplomatların konaklaması için kullanılan misafirhane köşkünde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Köşkün tadilatında çalışan yabancı uyruklu bir işçi, odasından çıkmayınca arkadaşları odasına girdi. Arkadaşlarının odada hareketsiz yattığını ve ağzında kan olduğu gören işçiler, durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ismi öğrenilemeyen yabancı uyruklu kişinin öldüğünü belirledi. Polis ekipleri hemen odayı muhafaza altına alarak olay yeri inceleme polisine haber verdi. Olay yeri inceleme ekipleri ölen işçi üzerinde ve odasında uzun süre incelemelerde bulundu. Polisin incelemesinin ardından ceset, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polisin olayla ilgili geniş çaplı soruşturması sürüyor.

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