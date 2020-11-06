Rus istihbarat gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Burak GEZEN/ ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı’ndan geçen Rus Donanması’na ait anket, araştırma ve istihbarat toplama gemisi ‘Donuzlav’, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

Rus Donanması’na ait olan anket, araştırma ve istihbarat toplama gemisi ‘Donuzlav’, saat 15.00 sıralarında Ege Denizi’nden Çanakkale Boğazı’na giriş yaptı. Gemi saat 16.30 sıralarında Çanakkale önlerine geldi. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan ‘Dur yolcu’ yazısının önünden geçen Rus istihbarat gemisi Donuzlav, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı. Gemiye, boğaz geçişi sırasında güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

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